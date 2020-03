– Reis hjem nå

Nyheter

Regjeringen vil i ekstraordinært statsråd vedta en ny forskrift som kan forby folk å være på hytta, om hytta ligger i en annen kommune enn der de bor. Dette vil bety at folk kan tvinges hjem med loven i hånd dersom det blir nødvendig.

– Det er rett og slett for at de kommunene som har mange hytter skal være i stand til å ta vare på sine egne innbyggere i en veldig krevende situasjon. Det betyr at alle nå må følge den sterke anmodningen fra statsministeren om å pakke sakene sine og reise hjem. Hvis de ikke gjør det, vil vi forby dem å oppholde seg på hytta, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK i dag.

Høie ber folk om å komme seg hjem på vanlig måte, så raskt som mulig. Forskriften kommer til å bli brukt dersom folk ikke reiser hjem frivillig.

Det er flere fylker som har iverksatt karantene regler også for reiser innenlands. Blant annet har alle kommunene i tidligere Sogn og Fjordane fylke bestemt at alle som kommer fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, tidligere Hordaland og tidligere Sør-Trøndelag skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst, med en tilbakevirkende kraft til 12. mars. Det er også flere andre kommuner som har iverksatt samme tiltak, blant annet har Tromsø kommune et karantenepåbud for alle som har vært i områdene sør for Dovre.