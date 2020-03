Nå har Roar ombestemt seg: - Det blir for lite trafikk

Nyheter

Planen var å holde åpent for at kundene kunne hente maten selv. Søndag ettermiddag tok eier av Moskusgrillen, Roar Domaas, en ny avgjørelse. Han stenger for en periode.

– 12 ansatte har fått varsel om at de permitteres i 14 dager, sier Domaas.

Han sier det vil være for lite omsetning til å holde dørene åpne, og at de økonomiske konsekvensene ved å holde åpen vil bli for store. Det er første gang i bedriftens over 30 år lange historie at de ansatte må permitteres.

– Jeg er positiv til sommersesongen, selv om jeg tror det vil bli nedgang her også, sier Domaas.