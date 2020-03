Sykehuset Innlandet endrer beredskapsnivå

Nyheter

Sykehuset Innlandet melder søndag at de forbereder endringer i driften for å ta hånd om pasienter som har behov for innleggelse i sykehus med sykdom på grunn av koronavirus, og at dette vil medføre et redusert tilbud i planlagt pasientbehandling i tiden framover.

– For å kunne gjøre endringene på en god og trygg måte, vil sykehusene mandag avlyse en stor del av planlagt pasientbehandling. Det betyr at det ikke vil være vanlig drift av poliklinikker og planlagte innleggelser og dagbehandling utsettes. Pasienter som blir berørt, vil bli kontaktet. Dette gjelder ikke pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp, fødsler, dialyse og annen livsviktig behandling som ikke kan vente, sier kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug i en pressemelding.

Fuglehaug sier at i tiden framover må pasienter belage seg på at timeavtaler kan bli endret på kort varsel.

– Det kan i kortere eller lengre perioder også bli endringer av hvilke sykehus pasientene blir fraktet til dersom de trenger øyeblikkelig hjelp. Vi anmoder på det sterkeste publikum å respektere besøksforbudet ved våre sykehus av hensyn til smittefare for pasienter og ansatte, sier hun.

Kun barn under 16 år og andre pasienter som trenger ledsager kan ha pårørende med inn på sykehuset under oppholdet. Far/partner får ikke være med på ultralydscreening og polikliniske undersøkelser, og får heller ikke være med på barselavdelingen.

Sykehuset Innlandet meldte lørdag at to pasienter hadde testet positivt for koronavirus. I tillegg var det påvist koronasvirus hos fire ansatte, som er nå i hjemmeisolasjon