Tre nye ble testet søndag

Lesja og Dovre har laget et felles koronasenter på beredskapsenteret på Dombås. Her utføres testing, og det er dem man skal ta kontakt med dersom man har spørsmål og viruset. Senteret har åpent både i ukedager og i helgene.

Søndag ble tre nye personer testet. Siden lørdag har den felles krisestaben for Lesja og Dovre fått beskjed om at mellom 20 og 30 personer har karantene på grunn av smittefare. Krisestaben vil gjerne ha meldinger om alle som må ty til dette tiltaket. Lørdag var det rundt 200 personer i de to kommunene som satt i karantene.

– Det kan også være at noen har kommet ut av karantene, dette har vi ikke oversikt over, sier Signe Thorsen Rolstad, som er ett av medlemmene i felles krisestab for Lesja og Dovre kommuner.

Bemanningen på sykehjem og andre institusjoner er stabil.

Kan bli straffet

Regjeringen varslet søndag at brudd på karantenebestemmelsene kan føre til bøter eller fengsel.

– Politiet har fra i dag av ha myndighet til å håndheve karantenebestemmelsene, slik at du kan straffes med bøter eller fengsel hvis du bryter disse. Brudd på smittevernloven er alvorlig og det er derfor en prioritert oppgave for politiet, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) under en pressekonferanse søndag.

Mange er bekymret

Det er mange som tar kontakt med koronatelefonen, og melder om sykdom og forkjølelse. Og det er mange som er redde og bekymret.

– Vi kan ikke gjenta mange nok ganger at det nå er viktig å være en god nabo. Det er mange som ikke har et stort kontaktnett. Ta en telefon for å høre hvordan det går, og tilby din hjelp om det trengs, sier Rolstad.

Hun oppfordrer alle til å tenke gjennom hvem som ville bli glad for en telefon eller litt hjelp i nabolaget sitt.

Krisestaben oppfordrer også til at det blir kontakt via offisielle kontaktpunkter til dem og til den lokale koronatelefonen.

– Det er mange som tar kontakt med enkeltpersoner i krisestaben direkte. Dette ber vi om at ikke blir gjort. Det er viktig at vi sikrer at alt blir loggført, og at informasjonen som kommer ut er riktig, presiserer de.





Lurer du på om du må testes? Dette er kriteriene for å bli testet på koronasenteret for Lesja og Dovre: