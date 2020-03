– Det er lov å være litt redd

Nyheter

– Det er spesielle dager, og det er annerledes både for voksne og barn. Alle som kan holde seg hjemme, bør holde seg hjemme, sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen hun holdt sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og undervisningsminister Guri Melby.

– Barn blir som oftest bare bittelitt syke, og voksne med friske kropper blir heller ikke veldig syke. Dette kan være farlig for de med annen sykdom og for dem som er gamle. Jeg vet at det kan være kjedelig å være hjemme, men ved å være hjemme så hjelper du til, sa Solberg under sin innledning.

Pressekonferansen var i et samarbeid med Aftenposten junior og NRK Super, barn kunne sende inn spørsmål i forkant.

Ta ansvar for egen læring

Undervisningsminister Melby sa at skolene i første omgang er stengt i to uker for at folk ikke skal smitte hverandre, men at de ikke kan vite om det kan bli utvidet. Hun sa at alle skal få vitnemål, selv om viruset gjør skolehverdagen annerledes.

– Skolene vil åpne igjen. Og det er viktig å huske på at stengt skole ikke betyr ferie. Nå må vi lære digitalt og på egenhånd, sa Melby, som sa hun var stolt av lærerne som på kort tid har kastet seg rundt og laget nye opplegg.

Det ble sagt at man kan leke med et par venner. Men at det bør være de samme vennene man har kontakt med, at man holder avstand, gjerne leker utendørs og er flinke til å vaske hendene sine ofte.

Ta ansvar

Ropstad oppfordret til å tenke kreativt når det gjelder å ha kontakt med for eksempel besteforeldre.

– Nå må vi tenke kreativt. Du kan ringe til dem, eller snakke med dem over face time. Det kan du også gjøre med vennene dine. Nå er tiden for å bry seg om hverandre, sa han.

Ropstad kom med en spesiell oppfordring om å ta seg av dem man tror ikke har det så bra, eller er i en alvorlig situasjon.

– Er det en person som sliter, er den personen kanskje avhengig av at du tar kontakt. Ta kontakt, og bry deg. Har du det vanskelig selv så må du ta kontakt med en voksen du stoler på, sa Ropstad.

Lokal telefon for barn og unge

Kommunene i Nord-Gudbrandsdal har åpnet en telefon for barn og unge opp til 18 år som opplever bekymring rundt det nye koronaviruset.

– Telefonen er ment for de som opplever bekymring, angst, sorg, stress eller annet knyttet til dette sykdomsutbruddet. Du kan være anonym, og ansatte har taushetsplikt. De som skal betjene denne telefonen er ansatte i Nord-Gudbrandsdal PP-tjeneste, melder krisestaben i Lesja og Dovre.

Telefonnummeret hit er 480 77 880. Telefonen har åpningstid fra kl. 10.00 – 20.00 på hverdagene og kl. 12.00-17.00 i helgene, og vil være i drift så lenge situasjonen tilsier det.