Koronasmittet raumainnbygger på hytta si på Bjorli

En innbygger fra Rauma kommune med påvist koronasmitte befinner seg i isolat på hytta si. Hytta ligger på Bjorli, i Lesja kommune.

– Vi har godt samarbeid med Rauma, og god kontroll på situasjonen, sier kommunedirektør i Lesja, Frank Westad.

Han opplyser at de har inngått et samarbeid med nabokommunen Rauma, og at det er helsevesenet her som skal ta hånd om personen dersom det oppstår behov for hjelp fra helsevesenet.

Personen visste om smittesituasjonen før vedkommende reiste på hytta. Westad sier at romsdalingen nå er på bedringens veg.

Det er ikke påvist smitte hos noen av innbyggerne i Lesja per mandag ettermiddag.