Reduserer busstilbudet i Innlandet

Nyheter

De fleste bussruter i Innlandet vil bli kjørt i henhold til oppsatt ruteplan frem til tirsdag 17. mars klokken 24.00, men bussene som vanligvis kjører skoleelever til og fra skolen vil ikke lenger kjøre.

Dette skyldes at alle skoler i Norge er stengt for å hindre smitte av korona-viruset, som naturligvis fører til et redusert passasjergrunnlag ved disse rutene.

– Innlandstrafikk vil sørge for at elever som til vanlig har skoleskyss, og som av ulike årsaker må på skolen også nå, får tilbud om skoleskyss, sier seksjonssjef Lars Baukhol i Innlandstrafikk.

– Skoleelever i grunnskolen må melde inn eventuelle skyssbehov til skolekontoret i sin kommune. Elever i videregående skole tar kontakt med Innlandstrafikk via Skyssweb eller e-post, informerer han videre.

Reiseråd for kollektivtrafikken

Innlandstrafikk har gjort flere tiltak for å begrense smitten av koronaviruset for de som må kjøre kollektivt. Målet er å sørge for minst mulig nærkontakt mellom passasjerer og ansatte. Blant annet er framdørene i alle busser nå stengt, slik at passasjerer må benytte den bakerste inngangen. Inne i bussene er også de fremste seteradene stengt av.

Innlandstrafikk minner også om de generelle reiserådene:

Følg alle anbefalinger fra helsemyndighetene.

Vis hensyn til hverandre og hold god avstand.

Bruk sykkel eller gå hvis du har mulighet.

Dersom du er syk eller kan være smittet: Følg myndighetens råd og unngå å reise kollektivt.

Stengt fremdør i bussene medfører at man ikke får betalt billetter hos sjåføren eller lest av Innlandskortet ditt.

– Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet til å laste ned vår app som heter Innlandstrafikk Billett. I denne appen kan du kjøpe alle typer billetter, avslutter Lars Baukhol.