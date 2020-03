Forberedelsene i full gang

Nyheter

Både kontraktsforhandlinger, grunnundersøkelser og finplanlegging er startet opp. Grunnundersøkelsene foregår i disse dager, mens de første gravearbeidene vil bli synlige for folk fra slutten av mai.

Mest innenfor veggene

Erik Isum er både prosjektleder for det pågående investeringsprosjektet, og fungerer nå også som meierisjef ved Tine Dovre, mens Sigrid Svanborg er ute i svangerskapspermisjon. Isum har lang fartstid i Tine, og har lagt bak seg 15 år som meierisjef ved avdelingene på Frya og Tretten. Han forteller at de skal settes opp to tilbygg ved anlegget på Dovre, men at dette kun utgjør en fjerdedel av prosjektet, rent kostnadsmessig.

- Den dyreste investeringen skjer innenfor veggene, forteller han.

To nybygg

Over 30 millioner skal brukes på fornying av produksjonsutstyr, i tillegg skal også produksjonslokalene renoveres. Alt dette gjøres for å øke sikkerheten i produksjonen. Deler av produksjonsutstyret skal skiftes ut allerede i starten av juni.

De to nye tilbyggene som er planlagt skal blant annet huse en ny garderobe for de ansatte.

- Produksjon av kvitmuggost er hygienemessig veldig sårbar, dette vil gi en sikrere sluse inn. I tillegg blir det vaskestasjon, som styrer vaskingen av alle rørene i produksjonen, samt areal for mottak og lagring av vaskemidler, forklarer Isum.

I tillegg blir det et lite tilbygg i tilknytning til saltlakebehandlingen.

- Men den største investeringen blir altså alt stålet innvendig, påpeker fungerende meierisjef.

Satser på Dovre

Isum synes det er hyggelig at Tine, med den forestående investeringen, viser at de også vil satse på de mindre meieriene.

- Det som nå er gjort på markedsføring av Dovre ysteri, er det samme som er gjort med blant annet Selbu blå, forteller han.

Hvitmuggostene i det norske markedet består av 90 prosent importert ost, en andel Tine gjerne vil ha en større del av. Dovre-osten omsettes hovedsakelig gjennom Ostecompagniet, og arbeidet med å øke markedsføringen av Dovre-ostene har allerede startet, med blant annet en omprofilering til merket «Dovre ysteri».

- Forretningsanalysen som er utarbeidet tar sikte på en 50 prosent økning av salget i løpet av ti år. Slår dette til, kan det også bli noen nye arbeidsplasser, håper Isum.

Gode ansatte

Prosjektet skal etter planen være ferdig i mai neste år, og den største delen av ombyggingen vil skje i april 2021 – et arbeid som må planlegges godt.

- Vi driver nå med detaljert planarbeid ned på dagnivå, forteller Isum.

Det er for tidlig å si om koronaviruset kan skape forsinkelser i arbeidet, men Isum er i dialog med blant annet leverandør i Tyskland.

- Det kan jo bli en Force Majeure-situasjon, hvor vi for eksempel ikke får deler som planlagt, men dette kan vi ikke spekulere i nå, sier han.

Når det gjelder den daglige driften, forsikrer han at de ansatte tar smittefaren med det største alvor.

- Det er dyktige arbeidstakere på Dovre, og de tar de hensyn som må til, med hensyn til smittefaren, sier han.

Han trekker også frem god informasjon fra krisestaben i Lesja og Dovre, i dagens spesielle situasjon.

- De fortjener all mulig ros. De informerer på en veldig ryddig og oversiktlig måte, avslutter fungerende meierisjef.