Rauma kommune tar ikke imot besøk fra Innlandet

Nyheter

– I likhet med flere nabokommuner har Rauma innført karantenekrav for personer som kommer til Rauma fra en rekke fylker. Dette gjøres for at kommunen skal kunne hindre spredning mens vi fortsatt er i fase 1 av epidemien. Dette gjelder alle reisende til Rauma fra disse områdene fra 15. mars, melder Rauma kommune på sine hjemmesider.

Karantenekravet i to uker gjelder for alle som kommer til kommunen fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

– Personer fra disse fylkene som ikke har bolig eller bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen, skriver Rauma kommune.

Det har tidligere vært sagt at dette for Raumas del gjaldt for Innlandet sør for Dovre, men Rauma kommune presiserer tirsdag at det gjelder hele fylket. Vedtaket gjelder til nytt vedtak blir fattet.

Personer som kommer fra de nevnte fylkene som ikke har bolig eller bosted der, får heller ikke komme til Molde og Ålesund kommune. Personer som har vært i disse fylkene skal sitte i karantene i to uker. Sunndal kommune har også disse reglene.

For Vestnes kommune gjelder de samme reglene, men der presiseres det at det fra Innlandet gjelder sør for Dovre.

Tidligere Sogn og Fjordane fylke og flere kommuner i Nord-Norge har tidligere innført det samme karantenekravet.