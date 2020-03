Stian Brenden Maskinservice rimeligst

Nyheter

I tillegg til Brenden hadde Mesta og Presis Vegdrift sendt inn anbud. I begynnelsen av mars ble første konvolutt i anbudskonkurransen åpnet. Innholdet her gikk ut på hvordan entreprenørene hadde forstått oppdraget, og dette vektes 30 prosent i anbudskonkurransen. Her kom Mesta best ut, mens Stina Brenden Maskinservice ble nummer to.