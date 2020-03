3 792 000 kroner til å sette i stand kulturminner i Innlandet

Nyheter

Over 25 millioner kulturminnekroner er til nå tildelt og vil komme til nytte i lokalsamfunnene, opplyser Kulturminnefondet i en pressemelding.

– Restaurering av kulturminner gir verdiskaping og næringsmessige virkninger lokalt. Det skaper aktivitet blant håndverkere med kunnskap om bevaring av kulturminner, leverandører av byggevarer og hos underleverandører som regnskapsførere, bensinstasjoner og butikker, forteller direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Samlet for januar og februar har 141 prosjekter fått tilsagn om støtte på i alt 25,6 millioner kroner, som gir et gjennomsnitt på over 181.000 kroner til hvert prosjekt.

– Totalt har Kulturminnefondet en ramme på 108,5 millioner kroner i år. Det betyr at vi har 82,9 millioner kroner til fordeling i månedene mars til desember i 2020, sier Bjørgen, som minner om at Kulturminnefondet behandler søknader fortløpende i 2020.

Kulturminnefondet kan gi støtte til boliger og bygninger, fartøy og båter, hager og kulturlandskap, som er i privat eie. Målet er at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og brukes i fremtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

Av 27 prosjekter i Innlandet som får tildelt midler er ett av dem fra Dovre. Trond Brynjulf Vigerust får 160 000 kroner i støtte fra fondet til prosjektet Gamlestua på Nere Vigerust, trinn 2.

Fylkesfordelingen for januar-februar 2020 er slik:

Fylke Beløp Agder 1 944 000 Innlandet 3 792 000 Møre og Romsdal 1 021 000 Nordland 857 000 Oslo 2 305 000 Rogaland 3 500 000 Troms og Finnmark 68 000 Trøndelag 1 378 000 Vestfold og Telemark 1 070 000 Vestland 3 720 000 Viken 6 217 000