Opplagsvekst for Vigga

Onsdag ble alle opplagstallene til avisene i Norge lagt fram, og på ny har Vigga fin vekst. Det siste halve året har Vigga fått 68 nye abonnenter, viser de ferske opplagstallene fra Mediebedriftene og Landslaget for lokalaviser.

– Dette er svært gledelig, og en vekst jeg håper fortsetter, sier redaktør og daglig leder i Vigga, Astrid Kvam Helset.

Hun er glad for at det er stadig flere som vil være med på Vigga-laget.

– I disse tider er lokalavisa spesielt viktig, det er viktig for folk å følge med. Det er også viktig å ha et lokalt mediehus som er tett på lokalsamfunnet. Dette håper vi enda flere oppdager, sier Helset, og gir honnør til en god stab.

Hun håper at flere som abonnerer på papiravisa vil logge seg inn også på vigga.no.

– Det er bra at mange koser seg med papiravisa, men for å få det komplette produktet må du også følge med her, sier Helset, og oppfordrer folk til å komme med tips til lokalavisa si.

2/3 av avisene tilsluttet Landslaget for lokalaviser øker opplaget. Samtidig vil leserne ha journalistikken levert som digitale pakker. Rundt 85 % av lokalavisenes opplag er nå digitalt, der leserne får lokal journalistikk og annonser både på nett og papir. Det viser ferske opplagstall fra Landslaget for lokalaviser (LLA).

LLA er organisasjonen for over 110 av lokalavisene i Norge. Nye opplagstall, for 2. halvår 2019, som LLA og MBL legger fram i dag, bekrefter altså at lokalavisene fortsatt står sterkt i Norge. LLA-avisenes samlede opplag øker med 1,1 % det siste halve året. Avisene i LLA har nå et netto opplag på drøye 372.000.

Generalsekretær Tomas Bruvik i LLA kommenterer de ferske opplagstallene slik:

– I en vanskelig tid der vi ikke får tenkt så mye på alt det gode arbeidet som ble gjort i lokalavisene i fjor, er det gledelig og imponerende at 2/3 av LLAs lokalaviser øker opplaget. Det betyr at lokalavisene byr på journalistikk og annonser som er viktig for innbyggerne i lokalsamfunnene. Det ser vi særlig i korona-tidene. Det er avgjørende for landet å ha lokalaviser som tar samfunnsansvar og som bidrar med livsviktig informasjon til innbyggerne, sier Tomas Bruvik.

