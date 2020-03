Vil innføre hytteforbud dersom folk ikke følger oppfordringen

Nyheter

Det ble lagt frem under en pressekonferanse hvor flere landsdekkende medier var til stede. Det er snakk om en midlertidig lov for å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen, og vil gi norske myndigheter hjemmel til å handle raskt.

– Så langt har vi innført tiltak i forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Denne hjemmelen kan vi ikke benytte oss av for å håndtere utfordringer som ikke er direkte knyttet til smitte eller helsevesen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Formålet med lovforslaget er å sikre at samfunnet fungerer og at de negative konsekvensene ikke blir større enn nødvendig for enkeltpersoner, næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.

Den nye loven gir myndighetene mulighet til å vedta nødvendige regler der det i dag ikke finnes gode nok grunnlag for å gi slike regler. Det er for eksempel behov for å gjøre endringer for å sikre at folk ikke mister velferdsytelser, at domstolene skal kunne opprettholde sin kritiske samfunnsfunksjon, at ikke frister og saksbehandlingsregler står i veien for de nødvendige tilpasninger til krisen.

Under pressekonferansen ble det stilt spørsmål fra pressen om hva statsministeren tenker om å stenge alle Norges hytter i påskehøytiden. Regjeringen har tidligere tryglet folk om å holde seg hjemme, etter at flere har tilbragt de siste dagene på hytta etter at koronautbruddet inntraff Norge.

Statsministeren sa under pressekonferansen at siden det fortsatt er noen uker frem til påske vil de se an situasjonen, men ber om at folk per nå holder seg hjemme, og nevner at dette var også noe av grunnlaget til at de ønsker å innføre den ovennevnte loven.

- Min innstendige bønn nå er at man ikke reiser på hytten. Hvis vi ser nå at dette ikke har endret seg i løpet av dagene vi har sagt dette så vil vi bli nødt til å stenge adgangen for alle, sa statsministeren.

Se pressekonferansen i sin helhet her.