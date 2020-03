Ny styreleder i Nasjonalparkstyret

Nyheter

I styret sitter da - foruten Husa Risan og Rykhus - Guri Ruste (Dovrelista), Gry Sletta (Ap, Lesja), Ståle Refstie (Ap, Sunndal) , Carl Johansen (MdG, Møre og Romsdal fylkeskommune), Per Egil Solli-Mork (Sp, Rauma), Kristin Langtjernet (Ap, Folldal), Marit Bjerkås (Ap, Trøndelag fylkeskommune) Ola Engen (Sp, Tynset) og Aud Hove (Sp, Innlandet fylkeskommune). Det er dermed syv kvinner og fire menn i styret. Fem av medlemmene er fra Arbeiderpartiet, fire fra Senterpartiet og en hver fra MDG og Bygdelista i Dovre.

Møtet ble avholdt via nett, grunnet risikoen for koronasmitte. Samtidig var også en to-dagers kompetansesamling for nasjonalparkstyrene knyttet til Fylkesmannen i Innlandet avlyst.

Det ble i tillegg valgt et arbeidsutvalg med fem medlemmer, bestående av leder og nestleder, sammen med Guri Ruste (Dovre, Bygdelista), Ståle Refstie (Sunndal, Ap) og Gry Sletta (Lesja, Ap).