Regjeringen bevilger 250 millioner kroner ekstra til kommuner

Nyheter

På grunn av mange smittede og mange i karantene, som følget av koronautbruddet, blir det vanskeligere og dyrere for kommunene å yte gode tjenester.

– Utbruddet av koronaviruset setter mange kommuner på prøve. For at kommunene skal være best mulig rustet til å møte utfordringene de står overfor, har Stortinget enstemmig bevilget 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020, sier kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup, (H).

På grunn av den krevende situasjonen regner regjeringen med at kommunenes utgifter vil øke i denne perioden, med ekstra press på sykehjem og hjemmetjenester, samt et større behov for å forebygge smitte, samtidig som færre kommuneansatte får gjort jobben sin.

For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen øker derfor regjeringen tilskuddet til kommunene med 250 millioner kroner i 2020. Pengene skal dekke merutgifter som følge av utbruddet og tildeles som skjønnstilskudd.

I første omgang har departementet fordelt 200 millioner kroner til fylkene etter innbyggertall, mens 50 millioner kroner vil bli fordelt senere. Fylkesmennene får ansvaret for å fordele skjønnsmidlene til de kommunene som trenger det mest.

Fordelingen av skjønnsmidlene etter fylke ser slik ut: