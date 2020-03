– Alvorligste krise siden andre verdenskrig

Nyheter

NHOs siste medlemsundersøkelse viser at det er stor pengemangel og omfattende permitteringer i bedriftene. I Innlandet har tre av ti bedrifter likviditetsproblemer og over halvparten har allerede gjennomført permitteringer.

Den tredje medlemsundersøkelsen etter korona-krisen startet for alvor i Norge viser stadig verre tall.

- For en uke siden ble tallene fra NHOs medlemsundersøkelse omtalt som sjokkerende. Da er det vanskelig å finne de riktige ordene denne gangen, sier regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen i en pressemelding fredag.

Den siste medlemsundersøkelsen for Innlandet viser at 4 av 5 bedrifter har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset. 6 av 10 bedrifter har merket at leverandører varsler om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset. 6 av 10 bedrifter har problemer med å levere varer og tjenester på grunn av koronaviruset. Over halvparten av bedriftene har helt eller delvis gjennomført permitteringer som følge av problemer knyttet til koronaviruset. 3 av 10 bedrifter mangler penger til å betale de regninger som forfaller om kort tid, grunnet koronaviruset.

– Dette er sannsynligvis den alvorligste krisen Norge har stått overfor siden andre verdenskrig. Oppsummert både for Norge og Innlandet er ordet "bekmørkt" det som beskriver dette best. Det finnes ikke virkemidler som kan stoppe dette akkurat nå, men vi må alle gjøre det vi kan for å minimere effektene så godt som mulig. Det er nå viktigere enn noen gang at de hjulene som kan holdes i gang, understreker Kristiansen.

Han sier at fellesskapet, med Stortinget, regjeringen og helsemyndigheter i spissen, har tatt mange viktige grep for å begrense skadene.

– Og vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Vi må stoppe spredningen av koronaviruset og alle må følge helsemyndighetenes råd, men uten at det går utover forsyningslinjene, både internt i Norge og over grensen til Norge, sier Kristiansen.

Han oppfordrer kommunene til å ha like retningslinjer, da mange går lenger enn de nasjonale retningslinjene.

– Helsekrisen vi står er i meget alvorlig, men vi må være forberedt på at den økonomiske krisen kommer til å vare lenger enn helsekrisen. Vi må skape trygghet for både helse og arbeidsplasser – vi må sikre at folk har en jobb å gå til når dette en gang er over. Vi må fortsette å handle varer og tjenester av hverandre! Både bedrifter, det offentlige og folk flest. Offentlige anbud må ikke stoppe opp, sier Kristiansen.