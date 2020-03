Fylkesmannen i Innlandet har kommet med nye kjøreregler

Nyheter

Eldre og sårbare grupper oppfordres til å holde seg hjemme, og Fylkesmannen mener forsamlinger med mer enn ti personer må unngås.

Fylkesmann Knut Storberget lanserte de nye kjørereglene under en digital pressebrief fredag. Han sa at om man unngår at en person blir smittet, så er det en god investering.

Storberget fortalte at Ressursbank Innlandet er oppe og går og virker godt.

– Ressurser må fordeles rettferdig og riktig. Vi er kjent med at enkelte kommuner sliter med å ha nok smittevernsutstyr. Da må vi ha solidaritet og god fordeling i Innlandet, sa Storberget.

Mer smittevernsutstyr er på veg inn, både til Norge og til Innlandet.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen fortalte at det er 12 500 elever i Innlandet som nå får fjernundervisning, og at dette fungerer godt.

– Det er litt vanskelig for lærlinger som er ute i bedrift. Vi skal strekke oss langt for å få gjennomført fagprøver og svenneprøver, sa Hagen.

Han fortalte også at det i videregående skoler i Innlandet fortsatt føres fravær, fordi de ellers føler det er lett å miste taket i elever som det er viktig å ha med seg.

Fylkeslege Harald Vallgårda fortalte at det i Innlandet var 115 smittende og seks pasienter på sykehus fredag.

– Det er rundt 20 kommuner i Innlandet som har koronapasienter. Det er fortsatt viktig å hindre smitte for å jevne ut toppene, sa Vallgårda.

Her er kjørereglene til Fylkesmannen i Innlandet. Nye og oppdaterte regler er markert:

Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.

Hold hendene unna munn/ansikt.

Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.

Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt. Hold avstand!

Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme

Hold deg hjemme ett døgn etter at du er symptomfri

Testing avgjøres etter kriterier fra Folkehelseinstituttet

Ring fastlege/legevakt bare hvis du får alvorlige symptomer

Alle MÅ overholde karantenereglene!

Ikke reis på hytta – hold deg hjemme

Ikke hamstre – det er verken varemangel eller mangel på legemidler i Norge

Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper

Bruk hjemmekontor, digitale møter etc. så mye som overhodet mulig

Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig

Unngå utenlandsreiser og unødvendige flyreiser innenlands

Forsamlinger med mer enn ti personer må unngås

Avlys sosiale sammenkomster (russearrangement, bursdager, kaffebesøk, familietreff)

Alle i husstanden oppfordres til å holde seg hjemme

Handle i nærbutikken, og slik at kun en person handler pr. husstand, færrest mulig ganger i uka.

Unngå å gå i butikken om du har symptomer på luftveisinfeksjon

Eldre og sårbare grupper anbefales å holde seg hjemme

Be naboen om hjelp og hjelp naboen – men vær obs på smitte!

Respekter stenging av og forbud mot ulike arrangement og tilbud

Alle helseinstitusjoner skal innføre adgangskontroll og alminnelig besøksstans

Alle landets barnehager, skoler og universiteter/høyskoler holdes midlertidig stengt.

Kommunene må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, og barn med særlige omsorgsbehov.

Vurdér om henvendelser til kommunen kan vente til etter krisen.





Nye kjøreregler til butikker :

Gi tydelig og god hygieneinformasjon til kunder ved inngangen

Ha håndsprit- dispenser/antibac ved inngang

Sikre god hygiene i butikken (håndtak på dører, handlevogner etc.)

Sikre tilfredsstillende avstand mellom kunder (og personale) og sette maksimumstall på antall kunder i butikken

Vi oppfordrer kjøpesentre til å innrette arealer og begrense antall kunder slik at kundene holder god avstand og flyt, og at det ikke oppstår klynger på innvendige eller utvendige arealer

Alle serveringssteder oppfordres til å stenge, med unntak av take-away