Har innført vaktordning ved alle kyrkjene i Lesja og Dovre: - Folk melde seg frivillig før vi rakk å etterspørje det

Etter at Sel kyrkje vart forsøkt tent på natt til torsdag denne veka har kyrkjene i Gudbrandsdalen teke grep for å unngå at noko liknande ikkje skal skje igjen.