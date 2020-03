Hyttefolket vil på hytta til påske

Nyheter

Norsk hyttelag er en interesseorganisasjon for 600 000 hytteeiere. Bringsvor sier det er vanskelig å hevde at et er hytteeiere det er synd på i denne situasjonen, men mener likevel at hytteforbudforskriften må endres, da de mener tiltakene som innføres både er for strenge og for lite målrettede.

– Et totalforbud mot å være på hytta er unødvendig inngripende. Vi krever at karantene­forskriften endres før den eventuelt fornyes etter 1. april. Forbudet må utformes slik at det tar lokale hensyn og at det bare forbyr opphold som medfører økt smitterisiko, direkte eller indirekte, skriver Bringsvor.

Han mener det ikke skilles mellom små, sårbare hyttekommuner og bykommuner med stor helårsbefolkning og eget sykehus.

– Det skilles heller ikke mellom ski-inn/ski-ut hytter midt i alpinbakken, en moderne hytte med bilvei helt frem eller en hytte langt inne på vidda hvor hjelpen må komme med helikopter, sier han.

Han sier at han oppfordrer sine medlemmer til å være en del av den nasjonale dugnaden, men mener det må være lov å diskutere dette.

– Hyttelivet er noe av det flotteste vi har, og vi er like glade i hyttekommunen vår som de som bor der hele året. Når ting er vanskelige, gir hytta frihet. Når det er krise, er hytta det tryggeste vi har. Det er ikke det minste rart at vi er mange som ønsker å søke dekning på hytta når pandemien truer. Årsaken til at vi blir bedt om å være hjemme akkurat nå, handler ikke om eiendomsskatt eller grådighet, det handler om at koronaviruset allerede utgjør en stor belastning for de som jobber innen helse, sier han.

Bringsvor mener det er åpenbart at det kommunale helsevesenet må være tilpasset antall hytter i kommune, og at dette er en plikt uavhengig av eiendomsskatt, og noe kommunen påtok seg da de tegnet hyttene inn i sine reguleringsplaner.

– Når vi kommer til påske, har hele befolkningen vært gjennom en tre uker lang periode med smitteverntiltak, svært mange i hjemmekarantene. Risikoen ved å reise på hytta, vil være lavere for flere av oss enn den var for bare en eller to uker siden. Svært mange av landets hyttekommuner vil være i god stand til å ta mot friske hyttegjester som kommer rett fra karantene, mener han, og sier det hadde vært mer fornuftig å sette en grense om hytta ligger mer enn 25 mil fra bostedet og fastlegen

– Det å innføre et totalt forbud for alle kommuner, alle hytter, alle familier, alle situasjoner, det koster i alle fall mer enn det smaker, sier generalsekretæren.