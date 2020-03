Nå reduserer Eidefoss nettleia

Nyheter

Dette melder selskapet i ei pressemelding fredag.

Dette gjør de fordi de ser at mange kunder kan få problemer med å betale regninger etter å ha redusert selskapsdrifta eller blitt permittert som følge av korona-pandemien.

– Som bidrag for å redusere økonomiske utfordringer som dette skaper, vil Eidefoss nett redusere nettleia for alle kunder ned mot null for mars 2020. Samlet bidrag utgjør 7 til 8 millioner kroner. Avgifter til staten vil bli fakturert på vanlig måte, melder administrerende direktør i Eidefoss, Hans Kolden.

Den reduserte nettleia vil bli fakturert i første halvdel av april med forfall i slutten av april.

– Eidefoss Nett følger samfunnsutviklingen tett, og vi vil vurdere ytterligere tiltak senere dersom situasjonen tilsier det, sier Kolden.