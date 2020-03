Politiet samkjører etterforskningen på Sel og Dombås kirke - Ber om at forbipasserende tar kontakt

Nyheter

Det viser funn av brennbar væske på området etter at det ble rapportert om en knust vindusrute. Politiet jobber dermed utifra teorien om at kirken har blitt forsøkt påtent, og samkjører nå etterforskningen på Sel med etterforskningen av brannen på Dombås kirke for nøyaktig fire uker før brannforsøket på Sel.

- Vi har nå ni personer som etterforsker saken, pluss bistand fra Kripos, forteller lensmann i Nord-Gudbrandsdalen, Erik Trønnes.

Politiet ønsker tips om observasjoner i saken, og er særs interesserte i biler som kan ha passert kirken på Selsverket mellom klokken 00:00 og 02:30.

- Vi ber om at folk som kjørte forbi kirken langs E6 i dette tidsrommet som har dashbord-kamera med opptak tar kontakt med politiet, sier Trønnes.

Politiet ser alvorlig på hendelsen som nå etterforskes bredt. Området er fortsatt avsperret og foreløpig ikke frigjort. De tekniske undersøkelsene på stedet er i hovedsak avsluttet og det gjennomføres nå avhør. Politiet foretar blant annet rundspørringer og ett av forholdene som ønskes klarlagt er salg av brennbar veske.

Trønnes kan ikke si noe om hvilken veske det er snakk om, og kan verken bekrefte eller avkrefte at det tok fyr inne i kirken natt til torsdag 19. mars.

Forrige uke ønsket også politiet å komme i kontakt med en mørkkledd mannsperson som ble observert i Dombås sentrum natt til 20. februar når kirkebrannen startet. Lensmannen kan nå fortelle at personen de sikter til er frikjent i saken.