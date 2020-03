Vil gjerne at flere frivillige melder seg

Nyheter

- For å sikre helse og omsorgstjenesten for de som trenger det i kommunen, så søker vi etter personell med det som kan kalles helsefaglig bakgrunn. Vi ber alle som har anledning til å melde seg. Vi forbereder oss på et «worst case scenario». Vi forbereder oss på langvarighet og på høyt sykefravær. Da er det godt å være forberedt og vi trenger allerede nå tilgang på personell i forhold til helse- og omsorgstjenestene våre, forteller krisestableder Åge Tøndevoldshagen.

De trenger assistenter som har erfaring med omsorgsarbeid, som å handle, hjelpe med mating, gå en tur.. Det er mange slike oppgaver.

- Nå handler det om å trå til i en stor dugnad. Slik er det sånn at alle kan hjelpe til, til tross for alle råd om å unngå ting og være forsiktig. Det er fortsatt slik at det er noen hjul som er nødt til å fungere, sier Tøndevoldshagen.

Medisinstudent Fredrik hjelper til på koronasenteret Den lokale koronatelefonen står ikke stille, det er mange som har spørsmål.

De frivillige får godtgjørelse for arbeidet og det søkes etter alle aktuelle kandidater, som for eksempel folk som allerede er permitterte fra eget arbeid og kunne tenkt å stille opp.

- Det handler ikke om "meg og mitt"; det handler om "oss", sier Tøndevoldshagen.



Her er eksempel på personell som etterspørres:





- Leger

- Sykepleiere

- Psykiatrisk sykepleier/psykolog/psykiater

- Vernepleiere

- Fysioterapeut og ergoterapeut

- Helsefagarbeidere/hjelpepleiere

- Assistenter i helse- og omsorgstjenesten





Folk sender enten en melding eller ringer til Laila Holsbrekken på telefonnummer 976 29 598 med navn og litt bakgrunn så koordineres det fra der.