En person er siktet i forbindelse med brannen i Dombås kirke og skaden på Sel kirke

Nyheter

Det skriver politiet i en pressemelding. En av de to ble i dag i Hamar tingrett fremstilt for varetektsfengsling for fire uker. Den ene personen er nå sjekket ut av saken og løslatt.

Ingen detaljer enda

Under dagens fengslingsmøte erkjente den siktede straffeskyld for begge forholdene. Det gjenstår fortsatt mye arbeid i etterforskningen, men slik det ser ut nå har politiet all grunn til å tro at den siktede har gjort det han har erkjent.

De to personene er i 20-årene og bor i Nord-Gudbrandsdalen.

Foreløpig er det ingen detaljer rundt de siktede, dette kommer etter hvert.

- Kirkebrannene har vært en engstelse for folk i Nord-Gudbrandsdalen. Nå kan de puste litt lettet ut i den visshet om at politiet har noe konkret å jobbe videre på, sier politiadvokat Lars Rune Ringvik.

- Stor lettelse

Leder i Kyrkjelege råd Guri ruste sier dette er en lettelse.

- Vi gir en stor takk til politiet for den fantastiske jobben de har gjort og de store ressursene de har lagt ned. Nå går det nok an å sove godt. Detaljer er ikke viktig for oss, det viktige er at saken har fått en løsning. Som kirke og lokalsamfunn har vi i oppgave å ta vare på hverandre på en god måte alle sammen. Nå kan vi se framover og få gjenreist Dombås kirke, sier Ruste.