Planlegger egne koronaavdelinger

Nyheter

Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, sier de har god kapasitet til å ta imot koronapasienter på sine sykehus. Forrige uke ble alle planlagte behandlinger, undersøkelser og operasjoner som ikke var nødvendige avlyst for å arbeide med å gjøre organisasjonen klar for det som kan komme. Dette gjelder rundt 1500 personer per dag.