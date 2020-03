– Målet er å slå ned viruset

Nyheter

Statsminister Erna Solberg varslet i en pressekonferanse tirsdag at de strenge tiltakene som regjeringen har innført for å bekjempe koronasmitten blir videreført til over påske.

Regjeringen mener de nyeste tallene viser at tiltakene virker, og vil derfor videreføre dem. Målet er å komme ned til at hver person med koronasmitte ikke fører smitten videre til mindre enn en person per smittet. Før tiltakene tror myndighetene at hver koronasmittet i snitt smittet 2,4 personer hver. Det er håp om at man klarer å slå ned viruset i stor grad vil det bli lettere å spore smitten.

Statsministeren fortalte at det arbeides for fullt med å øke kapasiteten for intensivbehandling på sykehusene, både med innkjøp av nytt utstyr og opplæring av personell. Hun mente også at man ved å videreføre tiltakene til over påske vil kunne få mer

– Jo flinkere vi er til å holde avstand og vaske hender, jo tidligere får vi hverdagen tilbake. Vi gjør dette for alle de vi er glad i, og at de skal få beholde livene sine, sa statsministeren.

Hun oppfordret også alle til å forsøke å holde hjulene i gang, og å utføre sitt normale virke på en unormal måte.

Helseminster Bent Høie sa at selv om tallene er positive akkurat nå må vi ikke slappe av, men fortsette med sterke tiltak.

– Jeg håper gledelige tall vi gjøre til at folk ser at dugnaden virker, fulgte statsministeren opp.

Nye avstandsregler

Dette vil si at skoler og barnehager fortsatt vil være stengt, det samme med frisørsalonger, hudpleiesalonger og lignende tjenester. Karantenereglene ved utenlandsreiser fortsetter, og utenlandske borgere skal bortvises på grensen. Forbudet mot å oppholde seg på fritidsbolig utenfor hjemkommunen opprettholdes.

Helsepersonell får ikke lov til å reise utenlands før slutten av april. Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Treningssentre og svømmehaller skal holde stengt. Kjøpesenter skal fortsatt få lov til å holde åpent.

Det har også kommet nye regler for hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Det skal holdes minst en meters avstand til andre folk ute, minst to meter innendørs og skal man ferdes sammen ute skal det ikke være i større grupper enn på fem personer, hvis disse ikke tilhører samme husstand.

Det er mange fylker og kommuner som har laget egne reise- og karanteneregler. Justisminister Monica Mæland sa at det skal jobbes med en nasjonal veileder, for å unngå problemer som har oppstått i forhold til dette.

– En slikt dugnad får fram det beste i oss. Det er mange som gjør en god jobb for dem som er isolert eller i karantene. Det er mange som viser kreativitet. Selv om i må ha fysisk avstand så trenger vi ikke sosial avstand, sa statsministeren.

NRK melder at Folkehelseinstituttet anslår at et sted mellom 7120 og 23 140 personer kan være smittet. Uten tiltak, ifølge regjeringen de mest inngripende i Norge i fredstid, ville 500.000 personer vært smittet allerede om tre uker, mener Folkehelseinstituttet.