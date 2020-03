Det er nå fire med påvist smitte i Lesja og Dovre

Nyheter

– Det planlegger vi for og forbereder oss på i alle ledd av våre organisasjoner, skriver felles krisestab for Lesja og Dovre på sine sider onsdag.

Det er tre smittede i Dovre kommune og en smittet i Lesja kommune.

– I går kveld jobbet smittesporingsteamet for å kartlegge og stoppe smitteveiene til de nye tilfellende i både Lesja og Dovre. Dette har medført at omtrent 20 nye personer er satt i karantene siste døgn, og at nye skal testes på koronasenteret i dag, sier krisestaben.

Kommunelegene sier at de ser tydelig effekt av tiltakene iverksatt.

–Smittesporingen representerer situasjonen for et par uker siden, rundt tidspunktet fra starten av alle tiltakene. Det betyr utrolig mye nå. Det er enklere å få oversikt, kontroll og gjøre riktige vurderinger hva gjelder karantene når det ikke har vært så mye kontakt, sier krisestaben, som oppfordrer alle til å være ekstra nøye med å følge alle råd og restriksjoner.