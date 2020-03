– Be om legehjelp som normalt

Nyheter

– Nå har det vært stille så lenge, vi er bekymret for at dette går for langt. Det er få pasienter som legges inn for andre lidelser, og det bekymrer oss at det har blitt en for høy terskel for å be om hjelp, sa Andersgaard under et pressemøte fredag.

Hun sier akuttberedskapen er normal, og at det er viktig at folk tar kontakt med legen for alle andre ting man ville tatt kontakt om også utenom koronasituasjonen.

Alle regioner og kommuner er nå i gang med å bygge opp et apparat for å håndtere pasienter som trenger pleie, men ikke er så syke at de må på sykehus, og pasienter som skrives ut etter sykehusbehandling. Andersgaard sa at det arbeides godt ute i kommunene med dette. Det er kommunene selv som må bruke eget personell og areal til dette. Si vil bidra med blant annet beslutningsstøtte, og konsultasjoner gjennom video og telefon. Lesja og Dovre er i gang med å planlegge for dette i fellesskap. Hvor det skal være og når det er i drift er ikke klart per i dag.

Sykehuset Innlandet har i dag 27 respiratorer og 50 anestesiapparater. Andersgaard definerer dette som «fortsatt nesten nok» om det verst tenkelige scenarioet for Innlandet skulle slå til. Hun fortalte også at Helse Sør-Øst har bestilt 100 nye respiratorer, som vil bli tildelt etter behov.

– Per i dag er leger og personell som skal betjene disse maskinene som det står på, sa hun.

Etter at koronaviruset slo til for fullt, også i Innlandet, har SI hatt økte utgifter til bemanning på 11 millioner kroner. I tillegg kommer økt bruk av utstyr, til for eksempel smittevern.

– Vi har ingen oversikt over hva dette vil koste. En lavere aktivitet på andre områder vil også gi oss lavere inntekter, sa Andersgaard.