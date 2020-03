– Det har aldri vært større omsetningssvikt

Nyheter

Regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet kaller omsetnings- og produksjonssvikten for en tsunami.

- En tsunami har rammet bedrifter og arbeidsplasser i Innlandet og i Norge. Vi har ikke sett maken. Omsetnings- og produksjonssvikten i mange bedrifter, i mange bransjer, har aldri vært større. I flere bransjer har all omsetning forsvunnet over natten. For tre uker siden var det under 3.800 ledige i Innlandet, nå har vi passert 20.000 – og det blir flere. Over 10 prosent er ledige – det høyeste tallet siden krigen. I Norge er det nå over 300.000 ledige sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet i en pressemelding.

Kristiansen sier at samtidig som bedriftene i Innlandet har mistet store deler av inntektene sine, har de fremdeles store, faste utgifter.

– Tre av ti bedrifter sliter nå med å betale regninger som forfaller om kort tid. For disse bedriftene monner det ikke med lån, og utsetting av skatter og avgifter alene, sier han.

Regjeringen la i dag fredag 27. mars frem en ordning som skal kompensere bedrifter for inntektsbortfall grunnet koronakrisen.

– I dag har vi tatt et skritt i riktig retning, for å hjelpe bedrifter som nå ikke kan betale regninger. NHO har jobbet tett med regjeringen, finansnæringen og næringslivsorganisasjonene, for å fastsette et rammeverk for en kompensasjonsordning for bedrifter med inntektsbortfall grunnet koronakrisen. Vi vil arbeide for en ordning som er kraftfull, enkel, treffsikker, har vide nok rammer og som når ut til bedriftene raskt. Det er også godt å høre fra finansministeren at ordningen vil justeres, om nødvendig. NHO vil være de første til å si ifra hvis vi fortsatt ser at sunne bedrifter i vår region går under, da må det mer til, sier Jon Kristiansen.

Han sier at dagens kompensasjonsordning ikke vil treffe alle bedriftene i Innlandet, men den skal innrettes slik at den treffer de som nå desperat trenger kontanter. I løpet av den neste uken skal detaljene for ordningen landes og presenteres neste fredag.

- Jeg vet mange er utålmodige og gjerne skulle hatt ordningen på plass og penger utbetalt allerede i dag. Men nå skal partene i arbeidslivet jobbe intenst for å avklare alle store og små spørsmål, slik at vi kan få en ordning opp å stå så raskt som overhodet mulig. Pengene fra staten er helt nødvendige. Skaper vi trygghet for at bedriftene i Innlandet kan klare seg gjennom dette, vil også bankene våre, leverandører og utleiere kunne stille opp. Bedriftene skal også ta vare på hverandre i den uhyre krevende situasjonen vi er i. De som har mulighet, må bestille varer og tjenester av hverandre. Hjelp hverandre å holde hjulene i gang, sier Jon Kristiansen.