Vy innstiller avganger

Togselskapet Vy melder fredag at de kommer til å gjøre endringer i togtilbudet på flere strekninger, deriblant Dovrebanen og Raumabanen.

Fra mandag 30. mars blir det færre avganger på ettermiddagen på Raumabanen. Det innstilles en avgang fra Dombås, og en avgang fra Åndalsnes. Dette gjelder toget som kommer til Dombås klokka 15.51 og toget som går fra Dombås 18.14.

Fra søndag 29. mars går det ikke nattog mellom mellom Trondheim og Oslo.

– I denne spesielle tiden er det viktig for oss å opprettholde et kollektivtilbud for alle som jobber med å få samfunnet til å gå rundt. Vi må samtidig prioritere de ressursene vi har tilgjengelig. Det går fortsatt tog, men ikke like ofte som du er vant til. Vi prioriterer å holde i gang viktige avganger og ha en jevn trafikk gjennom døgnet. I de fleste tilfeller setter vi ikke opp alternativ transport for togene som ikke kjører. Vi henviser til neste avgang og til andre måter å reise på der det er mulig. Vi oppfordrer også til å unngå å reise om du ikke må, melder Vy.