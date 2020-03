– Vi er i en slags dobbel beredskap

Nyheter

Sykehusene har vært i gul beredskap siden 13. mars, og de siste ukene har det vært stor aktivitet i alle avdelinger for å forberede seg på noe ingen vet omfanget av. Det finnes ingen fasit på hva som venter de sykehusansatte i tiden framover, men det planlegges for et stort antall sykehusinnleggelser på grunn av viruset.

Behandler de sykeste

Sykehusets intensivavdelinger behandler de aller sykeste pasientene som legges inn i sykehus, også pasienter med koronavirus.

– Til oss kommer pasienter som er kritisk syke og trenger livreddende behandling. Pasienter som av ulike grunner får svikt i ett eller flere livsviktige organer, som ved en alvorlig lungeinfeksjon, forteller avdelingssykepleier ved intensivavdelingen på Elverum, Terje Tveter.



For han og hans ansatte har de siste ukene medført mye planlegging og ny gjennomgang av allerede etablerte rutiner og prosedyrer. I tillegg har, og skal avdelingen ha, en viss ordinær drift med innlagte pasienter med ulike andre diagnoser.



– Vi er foreløpig i en slags skjerpet normalsituasjon. Vi tilstreber normal drift med tanke på å motta og behandle de som normalt trenger intensiv behandling, forteller fagsykepleier Åse Espelund og intensivsykepleier Bodil Håberget.

Uvissheten og usikkerheten om hvor omfattende dette blir, sier Espelund og Håberget er det mest krevende i denne situasjonen. Den største endringen er besøksforbudet, som medfører at pasienter ikke får ha sine nærmeste pårørende hos seg i en vanskelig tid.





Godt forberedt og motiverte

Flere av pasientene med Covid-19 trenger intensiv- eller respiratorbehandling, og spesialsykepleierne sier de er godt forberedt på dette. Personell blir lært opp som fra før har kjennskap til faglig lignende arbeidsoppgaver for å kunne styre bemanningen under behovet for intensivbehandling.

– Smittevernprosedyrer er alltid fokus i jobbhverdagen vår, og denne situasjonen viser oss både at vi er dyktige på dette, samtidig som det synliggjør at smittevern er en svært omfattende og krevende del av faget vårt. En positiv side av denne situasjonen så langt er at vi har fått høyere bevissthet på vårt eget forbruk av engangsutstyr; hvordan vi bruker utstyret, hvordan vi planlegger gjøremål godt for å unngå unødig bruk, forteller de, og legger til at de foreløpig ikke har hatt utfordringer knyttet til utstyrsmangel, sier Espelund.



Videre sier Espelund at det blir en annen situasjon om leveranser av kritisk utstyr stopper opp, men inntrykket er at ansatte fortsatt har tillit til at disse systemene fungerer.



– Vårt aller viktigste budskap til alle som engster seg i Innlandet er at våre sykehus og våre behandlingstilbud til de aller sykeste er som en strikk, et tilbud som kan tøyes svært langt, sier de ansatte ved intensivavdelingen.

Infeksjonsposten preges

Infeksjonsposten ved Medisinsk avdeling på Lillehammer er vant til å behandle pasienter med infeksjonssykdommer, men avdelingen preges av de ukjente faktorene med det nye koronaviruset.

– Vi er vant til å jobbe med pasienter som isoleres på grunn av smitte, men for pasienter med koronavirus er det enda mer tidkrevende regimer med tanke på påkledning og gjøremål inne hos pasientene, forteller sykepleier Wenche P. Ørslien og overlege Kari Furseth Klinge.



Ørslien sin største bekymring er tilgangen på smittevernutstyr.

- Mer sliten på jobb nå enn ellers

– Det er viktig for både vår egen og andre pasienters sikkerhet. Det det knyttes mest spenning til videre er antall innleggelser av pasienter med Covid 19 som følge av koronavirus, og hvor syke pasientene blir. Vi er vant til å ha full avdeling og i perioder stort arbeidspress, men det viktige framover nå blir å fordele pasienter med andre sykdommer, uten koronavirus, til andre avdelinger for å frigjøre plass til de som må ligge på isolat hos oss, sier Ørslien.

Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet er ofte i førstelinja når det kommer til kontakt med akutt syke pasienter. Slik situasjonen utvikler seg må de ta høyde for mulig smitterisiko i alle oppdrag de rykker ut på.

– Selv om det er høyt fokus på koronasmitte, er de fleste oppdragene våre fortsatt relatert til annen type akutt sykdom. Vi må dermed forholde oss til smitterisiko i alle typer oppdrag, selv om pasientene ikke har påvist koronavirus, forteller to av ambulansearbeiderne på Lillehammer, Anne Lene Brendløkken og Marius Skjolden.



Den største endringen for ambulansepersonell er at hvert oppdrag tar noe lengre tid enn vanlig. Selve responstiden blir ikke nødvendigvis lengre, men vi trenger noe mer tid på å kartlegge smitterisiko og ta i bruk riktig smittevernutstyr, forteller de to.



– Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at vi utsetter oss selv og andre pasienter for smitte. Hvis det er mistanke om koronavirus hos en pasient, eller vi skal transportere pasient med påvist smitte, bruker vi fullt smittevernutstyr, forteller de.

Til nå har de møtt stor forståelse hos pasienter og pårørende for de ekstraordinære tiltakene.

– Jeg blir mer sliten på jobb nå enn ellers, siden man må være i en slags dobbel beredskap hele tiden. I tillegg er hverdagen hjemme snudd på hodet når barnehage og skole er stengt, så det er lite tid å koble av fra situasjonen, sier Marius.