100 år siden spanskesjuka herjet i Norge:

Født året «spanska» kom til landet

Olea Margrete Lien var bare tre måneder da moren Marie døde av spanskesjuka i 1918. Hun var yngst i en søskenflokk på sju, og moren var 41 år da hun fødte lille Olea i Sy Lie på Lesjaskog. Olea ble født midt på sommeren, men gleden over den lille ble kortvarig, for om høsten kom spanska for fullt over hele landet. Marie ble rammet hardt av sykdommen og døde i november.