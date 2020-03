Hjemmetreningsøkt med Fredrik

Nyheter

Hjemme på Langbakken 15 brukes både en gammel turmatte, vedsekker og familiemedlemmer som treningshjelpemiddel.



Fredrik Amundgård (30) har en lang idrettskarriere bak seg, med spesielt fokus på diskos. Etter å ha studert og bodd i Oslo i mange år, har han nå flyttet hjem til Lesja. I den spesielle tiden vi er i nå, må han finne på kreative løsninger for treningen sin.



- Selv om jeg har lagt opp, synes jeg det er viktig å holde meg i form. Nå er jo treningsstudioene stengt så da må jeg trene litt hjemme, sier Amundgård.



Totalt gjennomføres åtte øvelser som blir repetert tre ganger. Se video for instrukser og kanskje et lite gjensyn med Fredrik sin idrettsgren?



Til opplysning er journalisten søsteren til intervjuobjektet.