Gir ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Det ekstraordinære tilskuddet er på inntil 2 kroner per plante, eller til sammen 60 millioner kroner. Det ligger rundt 28 millioner skogplanter på lager på de norske skogplanteskolene, og disse må plantes ut i vår. Regjeringens håp er at det ekstra tilskuddet vil lette situasjonen for skognæringen, slik at de får gjennomført skogplanting, tross vanskeligheter med blant annet tilgangen på arbeidskraft.

Det er stor mangel på kvalifisert, utenlandsk arbeidskraft, og det er en utfordring å skulle finne norske erstattere og kunne gi dem opplæring på så kort tid. Fylkesmannen i Innlandet oppfordrer skogeiere til å plante mer selv, men anbefaler også spreke og utholdende folk, som vil ta på seg en viktig jobb ute i skogen, å ta kontakt med nærmeste skogorganisasjon eller eventuelt skogbrukssjefen i kommunen.