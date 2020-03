Ingen nye smittetilfeller: – Vi vurderer behovet for test for hver enkelt pasient

Nyheter

Ingen personer ble testet for koronavirus helgen som var. Seks personer ble testet mandag 30. mars. Det er ikke bekreftet noen nye tilfeller av koronasmitte i Lesja og Dovre. Dermed er det fortsatt fire med koronasmitte i Dovre, og en med koronasmitte i Lesja. Kommunelegene vil ikke kommentere tilstandene til personene med smitte.

Lesja og Dovres koronasenter følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet når det gjelder hvem som skal testes. Det vil derfor si at det ikke er sikkert at personer som bor sammen med en person med påvist smitte også blir testet.

– Det er begrenset kapasitet til å teste for korona. Derfor gjøres det en individuell vurdering fra pasient til pasient om det er nødvendig å teste, sier koronasenteret.

Krisestaben opplyser at det nå er mange som har kommet ut av «utenlandskarantene», og at tallet på hvor mange som sitter i karantene er usikkert. Det antas at det er rundt 100 personer i karantene i de to kommunene nå.

Hytteforbudet er noe mange bryr seg om. Krisestaben forteller at det Det har vært en håndfull henvendelser fra enkeltpersoner.

– Hyttefolket har stort sett vært lojale mot hytteforbudet. Bjorli fritidsboligforening er positive og det er en god dialog mellom kriseledelsen og hytteforeninga, sier felles krisestab for Lesja og Dovre.

Det har blitt opprettet en samtaletelefon, for dem som ønsker noen å snakke med. Hittil har det vært lite trafikk på denne telefonen, men sogneprest Magnus Halle har fått noen henvendelser direkte til seg.

Svar til Fylkesmannen

Fylkesmannen i Innlandet sendte før helgen ut en del spørsmål om hvordan kommunene legger sine planer. Lesja og Dovre har svart at de i er i prosess med å etablere en egen enhet for smittede personer med behov for pleie i institusjon som følge av smitte, for å unngå å smitte andre. De har også informert Fylkesmannen om at det er besøksforbud i institusjoner, og kun ansatte har adgang.

Flere får nå mat på eget rom, og det er begrenset opphold i fellesarealer. Personell blir også organisert i team, både i hjemmebaserte tjenester og på institusjoner. Kommunene har også blitt spurt om hvordan koronasituasjonen påvirker dagens system for inntak og utskrivning av pasienter.

– Det er en utfordring med overflytting mellom sykehus og kommunen. Her må begge parter sikre god kommunikasjon vedrørende pasienter og smittestatus. Likeledes må alle personer med behov for hjemmetjenester og institusjonsplass vurderes nøye. Det stilles ekstra krav til grundig kartlegging, kontrollspørsmål i forhold til luftveisproblematikk og nøye vurdering av behov. Listen for å få institusjonsplass kan bli noe høyere enn ved vanlig praksis, og hjemmetjenesten styrkes, heter det i svaret fra Lesja og Dovre.