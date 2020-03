Regionen samarbeider om felles koronaavdeling på Otta

Nyheter

Fylkesmannen i Innlandet har sagt at alle kommuner og regioner skal ha egne avdelinger som kan ta imot pasienter som trenger pleie og omsorg, men som ikke har behov for å bli lagt inn på sykehus. Det må også være et sted som kan ta imot koronapasienter som er skrevet ut av sykehuset. Dette skal altså være på lokalmedisinsk senter på Otta.