Én overnatting skal være lov

Kommunestyrene i både Lesja og Dovre skal i onsdag ha digitale kommunestyremøter. Saken de skal diskutere er pålegg i forbindelse med virksomheter og private som tilbyr overnatting.

Forslaget til vedtak er likt i begge kommuner. Kommunelegene Gurgen Nazaretian og Kristine Stuedal anbefaler kommunestyrene å gjøre et vedtak om at virksomheter og private som tilbyr overnatting bare kan tilby overnatting en natt til personer på gjennomreise eller reiser som samlet familiegruppe. Dette skal være under forutsetningene av at de følger forskriftene som har blitt gjort i forskrift om smitteverntiltak ved koronautbrudd.

Dette vil blant annet si at mat må serveres på rommet, utleid areal skal vaskes ned etter bruk og samme rom skal ikke benyttes tre påfølgende netter.

Tilbud om overnatting til arbeidskraft benyttet i Lesja og Dovre skal tillates.

Dersom vedtak blir gjort skal det i første omgang gjelde fram til 13. april, men det er mulighet for at det kan forlenges.

Kommuneoverlegene vurderer det som viktig å begrense opphold i kommunen av personer som ikke er folkeregistrert i kommunene.

– Smitteverntiltaket som anbefales iverksatt anses som nødvendig for å beskytte sårbare gruppe rog opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenestene. Tiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvending av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenestene. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering, står det i sakene som kommunestyrene skal behandle.

Lesja og Dovres vedtak fra den 15. mars om at serveringssteder skal holde sine sittearealer stengt gjelder fortsatt. Det er bare mulig å servere mat via take-away. Bensinstasjoner skal bare ha maksimalt tre personer i lokalet samtidig.

Det er fortsatt ikke lov å overnatte på hytte i en annen kommune enn din egen hjemkommune.

Felles krisestab for Lesja og Dovre skriver også at det ikke er forbudt å besøke eller overnatte hos familie og venner i private hjem i Lesja og Dovre selv om du er folkeregistrert i en annen kommune, men at kommunelegene oppfordrer folk til å holde seg hjemme.