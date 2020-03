Behov for flere hender i landbruket

Nyheter

Krisestaben, landbrukskontoret og bondelagslederne i Lesja og Dovre har nedsatt en arbeidsgruppe, Team Landbruk, som skal jobbe med å forberede landbruket i de to kommunene på en eventuell forverring av koronasituasjonen fremover.

Søker flere frivillige

Ved stor økning i antallet smittede kan enkelte gårdbrukere få utfordringer, med blant annet mangel på arbeidskraft. Krisestaben har startet arbeidet med å skaffe frivillige som kan stille opp som avløsere dersom det skulle bli behov for dette.

- Krisestaben har tidligere søkt etter frivillige og vi er veldig glade for at mange har meldt seg. Men dersom det skulle bli en alvorlig situasjon, vil det bli behov for enda flere, sier Harald Aulie i krisestaben, og oppfordrer folk som vil stille opp som avløsere i landbruket om å kontakte dem på epost.

De tar utgangspunkt i at avløserformidlingen i hovedsak blir organisert gjennom Lesja avløserlag, som vanlig.

Verne om hverandre

Stengingen av grensene fører til at det er mindre tilgang på utenlandske sesongarbeidere enn vanlig. Krisestaben oppfordrer gårdbrukere som måtte være rammet av dette til å annonsere hos NAV for å få tak i arbeidskraft.

- I situasjonen vi er i nå er det viktig at bøndene bryr seg om hverandre slik at de kan stille opp og hjelpe hverandre dersom det skulle bli behov. Vi anbefaler sterkt alle bønder å være gode kolleger for hverandre. Ring eller send SMS til nabobonden og hør om den har noen rundt seg som kan stille opp dersom den skulle bli sjuk, og videreformidle informasjon om at det finnes hjelp og hvem man kan kontakte for å få hjelp, sier Aulie.

Vær forberedt

Team Landbruk oppfordrer også bøndene til å være ekstra forsiktige i tiden fremover, og sette sikkerheten i høysetet.

- På denne måten unngås mest mulige andre skader som kan bidra til å belaste helsevesenet, og flest mulig bønder holder seg friske og kan holde fram produksjonen som vanlig, utdyper Aulie.

For å være forberedt på eventuell sykdom poengteres viktigheten av at alle gårdbrukere lager en beredskapsplan på forhånd, samt avtaler med noen som kan stille opp.

- Gårdbrukerne bør skrive ned en liste over gjøremål som står for tur og viktige ting knyttet til driften, slik at andre kan stille opp på kort varsel dersom gårdbrukeren selv blir syk. Bondelagene i Lesja og Dovre er behjelpelige med organisering og formidling av hjelp, sier Aulie avslutningsvis.