Ny dato for humanistisk konfirmasjon i Gudbrandsdalen

Seremonien i Gudbrandsdalen skal holdes 3. oktober, på Lillehammer blir det satt opp seremoni 26. september. Det er 115 som har valgt Humanistisk konfirmasjon i Lillehammer, mens det er 36 konfirmanter i Gudbrandsdalen.

– Humanistisk konfirmasjon er vår største aktivitet. I 2020 har 20 prosent av 15- åringene valgt å konfirmere seg hos oss. Å sørge for at de også skal få den gode opplevelsen som en felles, høytidelig seremoni er, har vært vår absolutt viktigste oppgave siden koronarestriksjonene ble innført, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger.

– Det er alltid kjedelig når det blir endringer i oppsatte planer, men i denne situasjonen hadde vi ikke noe annet valg enn å være tidlig ute med å avlyse vårens seremonier. Nå er vi veldig glad for å kunne gi konfirmantene og deres familier en ny seremonidato, og håper at alle vil se dette som en god løsning i en vanskelig situasjon, sier Madeleine Cederström, leder for Human-Etisk Forbund Lillehammer og omegn lokallag.