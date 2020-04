8 av 10 i Oppland ligg an til å få igjen på skatten

Nyheter

I Oppland har 102 000 personar fått foreløpig skatt til gode på i gjennomsnitt 10 000 kroner, mens 26 000 har fått ein foreløpig restskatt på 16 800 kroner i gjennomsnitt.

Skatteetaten har no sendt skattemeldinga til 4,9 millionar personar.

– Husk å sjekke at opplysningane stemmer og fyll ut det som manglar, slik at du betalar rett skatt, oppfordrar divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal i ei pressemelding.

Skattemeldinga inneheld ei foreløpig skatteberekning.

Skatteetaten fortel at 8 av 10 nordmenn ligg an til å få skatt til gode når skatteoppgjeret er klart, det vil si at 2,8 millionar skattytarar får tilbake til saman 33,7 milliardar kroner på skatten.

2 av 10 nordmenn må truleg må betale restskatt på til saman 20,5 milliardar kroner.

For dei som fekk skatt til gode var snittbeløpet 11 900 kroner, mens snittbeløpet for dei som fekk restskatt var 25 000 kroner.

Tidlegare utbetaling

Tidlegare har skatteoppgjeret kome mellom slutten av juni og oktober. Det nye systemet gjer det mogleg å få utbetalt skatt til gode tidlegare.

– Eg oppfordrar alle til å sjekke tala nøye og samanlikne dei med årsoppgåver frå til dømes bank, kommune, arbeidsgivar og burettslag. Tenk også gjennom om du har ekstra verdiar som skal rapporterast, eller frådrag du har krav på. Det er endå enklare å sjekke og endre opplysningar i den nye skattemeldinga. Det kan lønne seg å bruke ein halvtime på denne årlege skattesjekken og sørge for at du har alt på stell, seier divisjonsdirektør Gjengedal..