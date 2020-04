Kommunestyrene forlenger vedtaket om å begrense overnattingstilbud og tillater serveringssteder å åpne igjen

Nyheter

Kommunelegene Gurgen Nazaretian og Kristine Stuedal anbefaler kommunestyrene å gjøre et vedtak om at virksomheter og private som tilbyr overnatting bare kan tilby overnatting én natt til personer på gjennomreise eller reiser som samlet familiegruppe. Dette skal være under forutsetningene av at de følger forskriftene som har blitt gjort i forskrift om smitteverntiltak ved koronautbrudd.

Dette vil blant annet si at mat må serveres på rommet, utleid areal skal vaskes ned etter bruk og samme rom skal ikke benyttes tre påfølgende netter.

Smittevernlegene anbefaler at vedtaket om overnatting i første omgang gjelder fram til 13. april, men kommunestyret i Dovre ønsket at det skulle gjelde fram til 16. april, for vurdere en forlengelse av vedtaket i formannskapet samme dag. Vedtaket ble i Dovre enstemmig vedtatt.

I Lesja ble det også foreslått forlengelse til 16. april i likhet med Dovre, noe ordfører Mariann Skotte hadde snakket med Stuedal tidligere om at det var greit. Også i Lesja ble vedtaket, med forlengelse til 16. april, enstemmig vedtatt.

Ifølge Lesja-ordføreren er det også ønskelig fra smittevernlegene at man går tilbake på det kommunale vedtaket som gjelder serveringssteder. Det vil si at serveringssteder i Lesja og Dovre får holde åpent igjen, så lenge man forholder seg til nasjonale retningslinjer.

Begge kommunestyrene gikk dermed for å følge legenes anbefaling.