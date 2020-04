Tall på trafikkdrepte for første kvartal: – Dette er triste tall

Nyheter

Sju personer mistet livet i trafikkulykker i Viken i årets første kvartal, mens tre mistet livet i Innlandet og én person omkom i Oslo. For regionen utgjør disse 11 trafikkdrepte en økning på seks fra samme periode i fjor. Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

– Dette er triste tall og en utvikling som går i gal retning. Vi tar alle erfaringer med oss i vårt videre arbeid med nullvisjonen, sier avdelingsdirektør Fred Anton Mykland i Statens vegvesen.

Viken har vært hardest rammet i årets tre første måneder med sju drepte, mens det er fire drepte i Vestfold og Telemark og tre drepte i henholdsvis Innlandet og Nordland.

I Trøndelag og Troms og Finnmark er det to trafikkdrepte, mens fylkene Oslo, Rogaland og Agder hadde ett dødsfall hver. Møre og Romsdal og Vestland er de eneste fylkene som ikke har hatt en eneste dødsulykke hittil i 2020.

Tungbilulykker

På landsbasis omkom 20 menn og 4 kvinner i trafikken i årets tre første måneder, der over halvparten av ulykkene involverer unge menn. 12 omkom i personbil, og i over halvparten av de 22 dødsulykkene var tungbil involvert.

Over halvparten av de omkomne i årets første måneder er omkommet i møteulykker, men det er også to fotgjengerulykker. I januar ble en eldre dame påkjørt av en tungtransport i Drammen, og få dager senere døde en 2 år gammel gutt etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han krysset et gangfelt i Oslo.