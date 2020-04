29 midlertidige stillinger til Innlandet politidistrikt

Nyheter

Det er Innlandet politidistrikt som selv opplyser dette i en pressemelding. Stillingene blir plassert organisatorisk under Utrykningspolitiet (UP) og skal bistå med grensekontrollen mot Sverige. Personene som ansettes har fullført politiutdannelse, men jobber per i dag ikke i politietaten. Ansettelsene har en varighet på seks måneder, og kan forlenges inntil et år.

- Det er utrolig bra at vi får på plass disse midlertidige stillingene. De vil avlaste personellet vårt på grensa og bidra til at vi kan fortsette med den grensekontrollen vi skal gjøre i disse tider, understreker politimester Johan Brekke

De 29 polititjenestemenn/kvinnene blir ansatt på bakgrunn av tidligere rekrutteringsprosesser.

- Dette er en god mulighet for de som har fullført Politihøgskolen, men som ikke har fått jobb i politietaten enda. Jeg ser frem til at de starter i jobbene allerede i påsken, sier Brekke.

Stillingene er en del av regjeringens styrking av beredskapen for å håndtere koronasituasjonen. Det kan rekrutteres inntil 400 personer og det vil skje i tre faser. For første fase er distrikter med landegrense til Sverige og Finland prioritert.