Bjorli uten påsketurister, det er noe som ikke har skjedd på over 40 år.

Det er mange som har arbeid knyttet opp mot turisme og hyttefolk, og onsdag samlet noen av disse seg ved rundkjøringa på Bjorli for å sende en hilsen til alle påskevenner.

– Det er en utfordrende tid for oss alle nå, men vi håper at dere alle vil bruke lokalt næringsliv nå og i fremtiden, skal vi fortsatt ha en aktiv bygd å boltre oss i, var budskapet, sammen med et ønske om ei god påske.