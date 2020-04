22 personer ute av sykehus i Innlandet etter koronasmitte

Nyheter

Pasientene som er skrevet ut er ifølge Sykehuset Innlandet «i svært god bedring». De aller fleste er sendt til isolasjon i hjemmet, noen pasienter er sendt til sykehjem, og er i isolasjon der. Bror Johnstad, avdelingssjef akuttmedisin divisjon Elverum-Hamar sier det tar lang tid å bli frisk av viruset. For dem som er hardest rammet varer et alvorlig sykdomsforløp i mange uker, og det er vanskelig å si hvor lang tid det tar før pasientene blir helt friske.

– Vi vet at det er en stor belastning for pasienter som har måtte få intensivbehandling. Alle pasienter med multiorgansvikt blir satt betydelig tilbake, det handler også om hvilket utgangspunkt man hadde før man ble syk, sier han.

Han sier at de fleste som blir alvorlig syke er eldre som røyker, har hjerte-kar sykdommer, lungesvikt eller diabetes.

– Dette kan også ramme unge og friske, men i langt mindre grad, sier han.

Johnstad sier at det er viktig å minne om at rundt 90 prosent av dem som blir smittet av koronavirus får svært lite symptomer. Og at det bare er en fjerdedel av pasientene som må må sykehus som trenger intensivbehandling.

– Det er kroppens reaksjon på viruset som gjør at kroppen selv angriper sine egne organer. For de fleste gjelder dette lungene, med det er også nyresvikt og multiorgansvikt, sier Johnstad.

Han forteller at rundt 85 prosent av dem som havner på intensivavdeling med koronasmitte vil trenge hjelp av pustemaskin.

– Den tilstrømmingen vi ser på intensivavdelinger over hele landet er på et godt kontrollerbart nivå, sier Johnstad.

Mangler pasienter

Det er en bekymring at det kommer færre pasienter til sykehuset med annen sykdom enn det bruker å gjøre . Ragnhild Eiken seksjonsoverlege divisjon Gjøvik-Lillehammer og leder av fagråd infeksjonsmedisin i Sykehuset Innlandet, forteller at det bare er rundt en tredjedel av pasientene de bruker å ha, dette gjelder blant annet dem med brystsmerter og mistanke om hjerneslag.

– Det er trygt å komme til sykehuset, og alle får et godt smittevern rundt seg, sier Eiken.

Hun forteller at alle pasienter blir behandlet som de har koronasmitte, til de eventuelt har fått bevis som gjør dem helt sikre på at dette ikke er tilfelle. Det er færre henvisninger nå, både innenfor somatisk og psykisk helse. Mange konsultasjoner har blitt avlyst og utsatt, men Andersgaard sier at de som vil kunne få et verre eller forlenget pasientforløp blir prioritert.

Stor omstillingsvilje

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard sier det er uvant for dem å være i «gul beredskap» over en så lang periode, men at hun er imponert over omstillingsviljen de ansatte har vist. Flere avdelinger er stengt ned, og personal har blitt flyttet på slik at Sykehuset Innlandet står klare til å ta imot flere koronapasienter.

Andersgaard sier at toppen er ventet midt i mai, og sykehusforetakene har fått beskjed om å planlegge for scenariet med stort antall med koronasmitte.

– Vi ser på scenarier som er flere ganger det vi vanligvis håndterer på intensivavdelingene, sier Andersgaard.

Alle sykehus innenfor Sykehuset Innlandet skal kunne ta i mot pasienter med koronasmitte. I tillegg skal de ha kapasitet til å behandle andre typer pasienter.

Helse Sør-Øst har bestilt nye respiratorer, som snart er på plass. De skal fordeles mellom de forskjellige sykehusene etter behov. De er også godt i gang med å omdisponere mannskap, blant annet anestesisykepleiere. Alle ansatte skal kjenne pasientgruppen, og symptomene for koronasmitte.

–Vi vet ikke hvordan behovet vil utvikle seg, men vi forbereder oss til å kunne ta imot flere pasienter med koronasmitte framover. Ut fra foreløpige plantall vil vi måtte planlegge for om lag 200 innleggelser av koronasmittede pasienter til medisinsk behandling, samt 60-80 pasienter som trenger intensivbehandling. Dette skal vi levere endelige planer for etter påske. Dette er basert på de statistiske beregningene Folkehelseinstituttet har lagt fram, som tilsier at vi kan forvente en topp i midten av mai. Oppdraget vårt er å forberede oss til det minst gunstige scenariet, men vi håper selvsagt at det ikke blir så mange som har behov for sykehusinnleggelse samtidig, sier Sykehuset Innlandet.