Oppfordrer til å benytte seg av lokale turmuligheter

Nyheter

Innlandet politidistrikt har et helikopter i beredskap plassert på Lom i påsken, i tilfelle det skjer hendelser i fjellet. Politidistriktet og Røde Kors oppfordrer likevel innbyggerne til å holde seg i egen hjemkommune, ta dagsturer og gjerne bruke oppkjørt løypenett.

- Siden det er hytteforbud utenfor egen kommune og skianlegg er stengt, antar vi at flere vil benytte muligheten til å gå i fjellet. Beredskapen i fjellet i år er ikke som tidligere påsker, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt.

Ingen av Røde Kors' 28 vaktstasjoner eller hytter i tidligere Oppland fylke vil bli bemannet under årets påske. Fritidsreiser som ikke er helt nødvendig frarådes fra regjeringen.

- Følg fjellvettreglene, og ikke sett deg selv eller andre i en situasjon der dere trenger hjelp, oppfordrer D-rådsleder Rune Magnar Bjørkheim i Røde Kors.

Både Røde Kors og politiet vil rykke ut hvis det er behov for hjelp, men det kan ta lenger tid enn tidligere påskeferier. Politiet og Røde Kors anbefaler å unngå lange skiturer og ekstreme aktiviteter som øker risikoen for å skade seg. Turer i høyfjellet krever erfaring, lokalkunnskap og godt utstyr. I tillegg fraråder vi deltakelse i for eksempel teltleire. Følg helsemyndighetenes råd om å unngå ansamlinger av mennesker både i by, tettsted og ute i naturen.

- Hvis du likevel ønsker en god friluftsopplevelse i egen kommune, så ta i bruk allerede oppkjørt løypenett, da dette er trygt og sikkert. Husk hold god avstand og nyt turen, avslutter stabssjef Teigen i Innlandet politidistrikt.

Politiet og Røde Kors råder også til å ta i bruk varsom.no for å holde seg oppdatert om vær og forhold i fjellet, hver gang før man skal ut på tur.