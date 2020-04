Smittevernutstyr fordeles fortløpende – også i påsken

Nyheter

I en pressemelding forsikrer Fylkesmannen at det jobbes fortløpende for å få forsyningen ut til kommunene, mest mulig forutsigbart og stabilt.

Det er stor etterspørsel etter smittevernutstyr verden over i disse dager. I Innlandet viser kommunenes rapporter at noen har mer enn andre av ulike typer utstyr, og inntil det kommer nye forsyninger fra utlandet, er det viktig å få til en omfordeling.

Ulike lagre

Fylkesmannen ber kommunene høre med nabokommuner i første omgang. Lar det seg ikke løse lokalt, sitter Fylkesmannen med oversikter over hva som finnes og kan, hvis det finnes utstyr andre steder i Innlandet, koble de som har og ikke har. De fleste kommunene har rapportert at de har utstyr tilsvarende to ukers forbruk eller mer på lager, men det er store variasjoner.

Nasjonal leveranse ute nå

Fordelingen av de første nasjonale leveransene er nå under utlevering. Fordelingen her er basert på det kommunene har meldt inn denne uka, samt befolkningsgrunnlag. Blant det som kommer nå er kirurgiske munnbind, smittefrakker og briller/visir. I tillegg kommer det åndedrettsvern som nå er kvalitetskontrollert. Leveransen dekker ikke alle innmeldte behov i kommunene, og steder med regionale sengeplasser eller stort befolkningsgrunnlag er prioritert.

For å ha trygg og forsvarlig bruk og også trygg gjenbruk av smittevernutstyr, har Helsedirektoratet gitt ut opplæringsmateriell for å styrke smittevernkompetansen i sykehjem og hjemmetjenester.

Lokal produksjon

Kommunene skal fortsatt prøve å skaffe utstyr gjennom sine vanlige distribusjonskanaler. Helsedirektoratet har også laget en veileder med krav og standarder som smittevernutstyret skal møte. Siden det er iverksatt lokal produksjon av utstyr, spesielt smittefrakker, kan denne kravspesifikasjonen benyttes opp mot slik lokal produksjon.

Nye forsyninger på gang

Helsedirektoratet forventer at det kommer nye leveranser. Fylkesmannen ber kommunene om å fortsette å melde inn status slik at datagrunnlaget er klart når forsyningene kommer og skal fordeles. I påskeuka skal kommunene melde inn behov før torsdag klokken 12, og det forventes utkjøring av utstyr i løpet av påskeuka. Kommunene må være forberedt på at dette kan komme også på røde dager.

Smittevernutstyr til den nasjonale ordningen fordeles med 70 prosent til sykehus og 20 prosent til kommuner. 10 prosent holdes tilbake i en nasjonal sikkerhetsmargin.