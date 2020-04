Nå er tiden for å sjekke skattemeldingen din

Nyheter

Er du en av de som bare kaster et kjapt blikk på skattemeldingen og deretter legger den til side? Da er du i godt selskap, for bare to av fem nordmenn oppgir at de sjekker skattemeldingen grundig. Skatteetaten advarer om at det kan medføre at du betaler for mye skatt.

- Går du glipp av fradrag du har rett på, betaler du for mye skatt. Husk derfor å ta deg tid til å sjekke ordentlig, lyder oppfordringen fra divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal.

To av fem

38 prosent av befolkningen sjekker skattemeldingen grundig når de får den, mens 44 prosent svarer at de bare tar en rask titt. Det viser en helt ny undersøkelse som Opinion har laget på oppdrag fra Skatteetaten.

– To av fem sjekker skattemeldingen nøye, og vi oppfordrer enda flere til å gjøre det samme. Husk at du kan gå glipp av fradrag du har rett på, hvis du ikke fyller inn korrekte opplysninger i skattemeldingen. Dette kan for eksempel være fradrag for reiseutgifter. Ta den lille halvtimen du trenger for å kontrollere, sier divisjonsdirektør i Skatteetaten Marta Johanne Gjengedal.

Du er selv ansvarlig

– Skatteetaten vet ikke alt om deg, og det er du som kjenner din økonomi best. Du er selv ansvarlig for å oppgi fullstendige opplysninger som er grunnlaget for å beregne skatten din, understreker Gjengedal.

Det er flere kvinner enn menn som bare ser raskt gjennom skattemeldingen, mens flere med inntekt over 500 000 sjekker nøye, viser den nye undersøkelsen.

Fem prosent sier de sjekker for feil bare hvis de har fått restskatt og tre prosent forteller at de ikke åpner skattemeldingen i det hele tatt.

Hvert år er det noen få som ikke sjekker skattemeldingen. Det er i hovedsak unge som tjener under frikortgrensen, og pensjonister uten endringer i økonomien.

– Det er viktig at alle sjekker tallene fordi vi erfarer at feil kan skje. Du er ansvarlig også for de opplysningene som rapporteres om deg automatisk, for eksempel fra din arbeidsgiver eller bank. Hvis det er rapportert for lite, risikerer du tilleggsskatt. Derfor anbefaler jeg absolutt at du ser gjennom og sjekker før du leverer skattemeldingen, sier Gjengedal.

Mellom april og oktober

Skatteetaten sendte ut skattemeldingen for 2019 på forskjellige datoer mellom 18. og 31. mars til 4,9 millioner personer. Mange har sjekket og levert den allerede og noen har til og med fått skatteoppgjøret med penger utbetalt på konto før påske. Leveringsfristen er 30. april for lønnstakere og pensjonister.

Skattemeldingen inneholder en foreløpig beregning av om du har betalt for mye skatt eller for lite skatt. Beregningen er basert på opplysninger som var registrert på deg per 31.desember 2019 av inntekt, gjeld, formue og fradrag.

Etter skattemeldingen er levert blir den behandlet fortløpende maskinelt og av saksbehandlere ved skattekontorene. Endelig skatteoppgjør blir tilgjengelig på skatteetatens nettsider eller sendt deg så snart det er klart. Skatteoppgjøret kommer mellom april og slutten av oktober, men de fleste får skatteoppgjør i juni.

Du må levere den nye skattemeldingen for å ha mulighet til å få skatteoppgjøret tidligere enn juni. Hvis du leverer skattemeldingen på papir får du skatteoppgjøret ditt først i august.