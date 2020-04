Vil skape et helt unikt GRØNT HUS

Nyheter

Hun var et naturbarn som løp barbeint rundt på familiens seter i Rennebu hele sommeren. Naturen og den friske lufta, duggfriskt gress mellom tærne, og dyrene som beitet fredelig på setervangen - alt gjorde henne bevisst på naturens fullkommenhet. Det har hun tatt med seg inn i yrkeslivet. Eller - egentlig er hun uføretrygdet nå, men hun gløder så for tanken på å skape et nyskapende og bærekraftig hus at hun ikke kan slippe ideen.