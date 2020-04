- En middag solgt, er bedre enn ingen

Nyheter

Etter å ha drevet kafeen i ett år, tok Ann Kristin og mannen Bent-Ivar steget ut og kjøpte den tradisjonsrike kafeen ved nyttår. I løpet av vinterferien kom koronaviruset til Norge og i midten av mars kom meldingen om at alle spisesteder i Lesja og Dovre måtte stenge, alternativt selge mat som take away.