Regjeringen letter opp på restriksjonene

Det informerte statsminister Erna Solberg om i en pressekonferanse tirsdag ettermiddag. Hun påpekte at selv om man nå hadde smittespredningen under kontroll, så gjenstår det en stor jobb for å klare å beholde kontrollen også fremover. Hun mente også at det ville være viktig å øke smittetesting, både i antall og hyppighet.

Gradvis åpning

Barnehagene er blant de første instansene som blir åpnet opp igjen, da disse åpnes den 20. april. Samtidig åpner man for at blant annet fysioterapeuter og kiropraktorer skal kunne ta imot pasienter igjen, forutsatt at det er snakk om en til en-behandling. Også det omstridte hytteforbudet blir opphevet fra den 20. april, men statsministeren presiserte at oppfordringen om å begrense unødvendige reiser fortsatt gjelder.

Den 27. april vil skolene åpne for 1. - 4. klasse, samt skolefritidsordningen. I tillegg åpner skolene for videregående trinn 2 og 3 på yrkesfag, da dette er elever som har behov for verkstedarealer og annet for å kunne gjennomføre den videre utdanningen. Dette gjelder også studenter på slutten av gradstudier som er avhengige av utstyr ved studiestedet for å kunne gjennomføre. Det vil også bli mulig for blant annet frisørsalonger å åpne, under visse krav til smittevern.

Det blir ikke åpnet for at øvrige skoleelever får komme tilbake til skolestedene i denne omgang, så her vil fortsatt hjemmeundervisning være løsningen. Barn som selv er i risikogruppen eller bor sammen med noen som er i denne gruppen, får ikke komme tilbake til skolene, selv om de er i aldersgruppene det nå åpnes for.

- Det at vi nå åpner litt opp, betyr ikke at vi skal være mer uforsiktige. Vi skal forsatt forholde oss til retningslinjene om avstander, grupper og størrelser. De som kan ha hjemmekontor skal fortsatt ha dette. I tillegg skal vi fortsette med god håndhygiene og smitteverntiltak. Alle som har symptomer skal holde seg hjemme, sa statsministeren

Det vil bli utarbeidet retningslinjer for smittevern for alle yrkesområdene innen de åpner igjen. Skulle det vise seg at smittespredningen øker faretruende, vil man måtte stramme inn igjen restriksjonene.

Alternativ 17. mai-feiring

Tidligere i dag ble det kjent at alle store kultur- og idrettsarrangement er avlyst frem til den 15. juni. Kulturminister Abid Raja uttalte at han har vanskeligheter med å se for seg at nasjonaldagen kan bli arrangert som normalt.

- Vi vil komme tilbake rett over påske med endelig beslutning, men jeg har vanskeligheter med å se for meg at barnetogene skal gå som normalt, sa han.